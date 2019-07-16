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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые переместился на третью строчку индекса миллиардеров, уступив французскому бизнесмену, главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно.

Арно, только в июне вошедший в число обладателей 100-миллиардного состояния, увеличил свой капитал до $107,6, обогнав Гейтса более чем на $200 млн, сообщает Bloomberg .

Издание отмечает, что Гейтс мог бы удерживать пальму первенства среди богачей, если бы не благотворительность. На эти цели он пожертвовал свыше $35 млрд.

Список самых богатых людей планеты по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, чистая стоимость активов которого составляет $125 млрд.

Ранее News.ru писал, что российские миллиардеры за шесть месяцев 2019 года разбогатели примерно на $38 млрд. Список самых состоятельных россиян возглавляет совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. В тройку лидеров также входят один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин.