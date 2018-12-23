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Синайский полуостров наводнили террористы

Pan Chaoyue/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Египетский спецназ ликвидировал свыше десятка боевиков на севере Синайского полуострова. Террористы собирались совершить нападения и вылазки в районы около населённых пунктов Шейх-Зувейд и Рафах, передаёт представитель штаба армейского контингента Мухаммед Самир.

Силовики также уничтожили несколько мощных взрывных устройств и джип с крупнокалиберным пулемётом, обнаружили склад арсенала бандитов и пресекли работу пяти сборных пунктов, пишет ТАСС.

Регион, где провели операцию, заблокирован, чтобы не допустить побега преступников. Часть из них растворились среди местного населения.

На севере Синая введёно чрезвычайное положение, действует комендантский час из-за активности сторонников «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Ранее News.ru сообщал о желании властей Египта запретить ношение никаба — полностью закрывающую лицо чёрную вуаль — в общественных местах. В последнее время с этим атрибутом связано немало проблем, в том числе и в сфере безопасности, заявили представители власти.


#Египет #террористы #Синай
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