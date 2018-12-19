Беженцы продолжают возвращаться в Сирию

https://news.ru/storage/news/30cadbcd1887297907c05d741fadd4f4/01a36c2b-f6a9-4559-954e-4504e3d07844_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

За минувшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику вернулись более 830 человек. Из них 249 возвратились в места постоянного проживания.

По данным Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» прошли 72 женщины и 122 ребёнка, а из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 179 женщин и 305 детей.

Также Россия провела в населённом пункте Замалька гуманитарную акцию, в рамках которой предоставила 500 продовольственных наборов и спортивную форму.

Фонд Ахмата Кадырова провёл благотворительную акцию в Алеппо. Местные жители получили тёплую одежду и хлеб.

В настоящее время продолжается разминирование местности в Сирии. Так, за последние сутки было уничтожено 58 взрывоопасных предметов, в том числе два самодельных взрывных устройства.

Ранее News.ru писал, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку, где образовались анклавы запрещённых в России террористических группировок ИГ, «Аль-Каида» и «Боко Харам».