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Бежавшая из САР девушка прибыла в Канаду

Рахаф Альканун twitter.com/rahaf84427714

Рахаф Альканун

в мире [ версия для печати ]

Сбежавшая от семьи из Саудовской Аравии 18-летняя Рахаф Альканун прибыла в Торонто.

«В аэропорту её встретила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она приобняла девушку и назвала её храбрым новым канадцем», — сообщает Toronto Star.

Фриланд сказала журналистам, что Рахаф Альканун прибыла в «свой новый дом», что она смелая молодая женщина, которая многое пережила.

Ранее News.ru писал, что гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая публично отказалась от ислама, предоставили политическое убежище в Канаде. Положительно на просьбу отреагировали и власти Австралии. 18-летняя девушка отправится из Бангкока уже 11 января, заявил глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачата Хакпарна.


#САР #канада
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