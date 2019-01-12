Бежавшая из САР девушка прибыла в Канаду

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Рахаф Альканун

Сбежавшая от семьи из Саудовской Аравии 18-летняя Рахаф Альканун прибыла в Торонто.

«В аэропорту её встретила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она приобняла девушку и назвала её храбрым новым канадцем», — сообщает Toronto Star.

Фриланд сказала журналистам, что Рахаф Альканун прибыла в «свой новый дом», что она смелая молодая женщина, которая многое пережила.

Ранее News.ru писал, что гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая публично отказалась от ислама, предоставили политическое убежище в Канаде. Положительно на просьбу отреагировали и власти Австралии. 18-летняя девушка отправится из Бангкока уже 11 января, заявил глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачата Хакпарна.