Бежавшая из САР девушка прибыла в Канаду

Сбежавшая от семьи из Саудовской Аравии 18-летняя Рахаф Альканун прибыла в Торонто.
«В аэропорту её встретила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд. Она приобняла девушку и назвала её храбрым новым канадцем», — сообщает Toronto Star.
Фриланд сказала журналистам, что Рахаф Альканун прибыла в «свой новый дом», что она смелая молодая женщина, которая многое пережила.
Ранее News.ru писал, что гражданке Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Алькунун, которая публично отказалась от ислама, предоставили политическое убежище в Канаде. Положительно на просьбу отреагировали и власти Австралии. 18-летняя девушка отправится из Бангкока уже 11 января, заявил глава иммиграционной полиции Таиланда Сурачата Хакпарна.