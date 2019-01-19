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Пьяный украинец подставил своё предприятие

Jaap Arriens/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Правоохранители Украины задержали гражданина, угнавшего автобус. Молодой человек работал на предприятии кондуктором, но решил сесть за руль.

Стражи порядка остановили транспорт после того, как новоиспечённый шофёр проскочил на красный. В ходе допроса полицейские выяснили, что их собеседник был лишён водительского удостоверения в 2018 году за похожую выходку. К тому же от него отдавало перегаром. Тест на алкоголь показал 0,97 промилле, что свидетельствует об опьянении, сообщает пресс-служба патрульной полиции Хмельницкой области.

Инспекторы составили протокол нарушения, предусмотренного ч. 4 статьи 126 КУоАП за управление транспортным средством, будучи лишённым такого права судом. Кроме того, кондуктор заплатит штраф за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.

Разбирательства начнутся и на самом предприятии — к ответственности привлекут сотрудников, «проморгавших» выход на маршрут нетрезвого человека. Сейчас отдел безопасности ищет механика, причастного к инциденту.

Ранее News.ru писал о пьяном жителе Китая, угнавшем автобус. Вооружённый ножом мужчина въехал в толпу людей в городе Лунъянь на востоке КНР. В результате атаки пятеро погибли. Ещё 21 человек пострадал.


#украина #ПДД #автобус #алкоголизм
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