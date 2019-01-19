Пьяный украинец подставил своё предприятие

https://news.ru/storage/news/d98be0d17cd84b4b1a47c033251d6b41/3bf9cfd0-79ca-4bd3-813d-1fc45cc66580_850.jpg Jaap Arriens/Global Look Press

Правоохранители Украины задержали гражданина, угнавшего автобус. Молодой человек работал на предприятии кондуктором, но решил сесть за руль.

Стражи порядка остановили транспорт после того, как новоиспечённый шофёр проскочил на красный. В ходе допроса полицейские выяснили, что их собеседник был лишён водительского удостоверения в 2018 году за похожую выходку. К тому же от него отдавало перегаром. Тест на алкоголь показал 0,97 промилле, что свидетельствует об опьянении, сообщает пресс-служба патрульной полиции Хмельницкой области.

Инспекторы составили протокол нарушения, предусмотренного ч. 4 статьи 126 КУоАП за управление транспортным средством, будучи лишённым такого права судом. Кроме того, кондуктор заплатит штраф за проезд перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.

Разбирательства начнутся и на самом предприятии — к ответственности привлекут сотрудников, «проморгавших» выход на маршрут нетрезвого человека. Сейчас отдел безопасности ищет механика, причастного к инциденту.

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