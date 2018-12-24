Участники беспорядков во Франции отправятся в тюрьму

https://news.ru/storage/news/bfbcc80f16ba4f5e24ac270c1f97be32/0ff4816d-33e6-4766-a4d0-de84d95606d0_850.jpg Nacho Calonge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Двоих задержанных во время протестов во французском Нанси приговорили к году тюрьмы. Решение принял городской суд по ходатайству прокуратуры.

Мужчин обвиняют в нападении на полицейских. Один из них, 27-летний гражданин Франции, бросался в стражей порядка металлическими болтами. Второму задержанному 21 год, он во время манифестаций «жёлтых жилетов» бросал стальные шарики в полицейских с помощью рогатки.

22 декабря в манифестациях в Нанси приняли участие более одной тысячи человек. Всего были задержаны 220 человек. В Париже под стражей находятся 60 человек, из которых четверо — несовершеннолетние.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская юстиция примет очень жёсткие меры в отношении тех, кто устраивал погромы в ходе протестных акций «жёлтых жилетов». Глава государства отметил, что внимательно следит за событиями последних дней. Кроме того, о происходящем его информирует глава МВД Франции Кристоф Кастанер, писал News.ru.