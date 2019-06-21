https://static.news.ru/photo/0a081512-941a-11e9-b472-fa163e074e61_1024.jpg Грузия Фото: pixabay.com

Российские туристы не отказываются от посещения Грузии из-за возникших там беспорядков. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Пока никаких звонков туроператорам с отказами от туров в Грузию не поступало. Хочу уточнить, что сегодня прозвучала только рекомендация воздержаться от поездок в эту страну от члена Совета Федерации, — заявила она РИА Новости .

Она добавила, что грузинское направление очень востребовано среди россиян. Только по итогам пяти месяцев 2019 года там побывало более 500 тысяч наших соотечественников. Граждане чаще всего выбирают для путешествий Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Ранее, как писал News.ru, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в очередной раз призвал своих сторонников выйти на проспект Руставели, чтобы покончить с режимом главы правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По его словам, те, кто любит свою страну, должны отложить все остальные вопросы в сторону.