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Беспорядки произошли на границе сектора Газа

Israel Defense Forces/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Демонстранты метали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также поджигали покрышки и пытались прорвать заграждения, передаёт РИА Новости.

Израильские силовики использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали двадцать палестинцев.

«Израильские оккупационные силы ранили 15 человек боевыми пулями, ещё пять фельдшеров (получили ранения. — News.ru) при прямом попадании газовых бомб», — заявили в министерстве здравоохранения Палестины.

В секторе Газа с марта 2018 года проходят протестные акции в рамках «Великого марша возвращения». Они регулярно подавляются израильскими силами и перерастают в кровопролитные стычки с местным населением.

Как писал News.ru, 29 декабря 2018 года армия Израиля зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины. До этого палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году израильские силовики убили более 50 детей.


#израиль #палестина #секторГаза #беспорядки
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Источник: Уилана задержали с данными о секретном ведомстве


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