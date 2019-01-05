Беспорядки произошли на границе сектора Газа

https://news.ru/storage/news/84e683fbb8a086f4a2c1dd4431b8225f/6b665a84-1052-4153-82da-d2586288d481_850.jpg Israel Defense Forces/Global Look Press

Около 10 тысяч палестинцев принимали 4 января участие в массовых беспорядках на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Демонстранты метали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также поджигали покрышки и пытались прорвать заграждения, передаёт РИА Новости.

Израильские силовики использовали средства для разгона толпы. В результате их действий пострадали двадцать палестинцев.

«Израильские оккупационные силы ранили 15 человек боевыми пулями, ещё пять фельдшеров (получили ранения. — News.ru) при прямом попадании газовых бомб», — заявили в министерстве здравоохранения Палестины.

В секторе Газа с марта 2018 года проходят протестные акции в рамках «Великого марша возвращения». Они регулярно подавляются израильскими силами и перерастают в кровопролитные стычки с местным населением.

Как писал News.ru, 29 декабря 2018 года армия Израиля зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины. До этого палестинский центр по правам человека опубликовал доклад, согласно которому в 2018 году израильские силовики убили более 50 детей.