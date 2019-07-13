https://static.news.ru/photo/809f8a58-a62a-11e9-a240-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Pestellini, via www.ima/www.imago-images.de/Global Look Press

На улицах Парижа начались массовые беспорядки после завершения военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Протестующие выкрикивают лозунги «жёлтых жилетов». Они начали разрушать установленные на улицах ограждения. В результате сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны три человека, в том числе главный идеолог «жёлтого» течения Эрик Друэ, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, 13 июля участники движения «жёлтых жилетов» провели акцию протеста на Северном вокзале французской столицы. Сама демонстрация была согласована, но заход на территорию транспортного узла — нет.