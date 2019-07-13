Фото: Federico Pestellini, via www.ima/www.imago-images.de/Global Look Press

На улицах Парижа начались массовые беспорядки после завершения военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.

Протестующие выкрикивают лозунги «жёлтых жилетов». Они начали разрушать установленные на улицах ограждения. В результате сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны три человека, в том числе главный идеолог «жёлтого» течения Эрик Друэ, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, 13 июля участники движения «жёлтых жилетов» провели акцию протеста на Северном вокзале французской столицы. Сама демонстрация была согласована, но заход на территорию транспортного узла — нет.

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