На улицах Парижа начались массовые беспорядки после завершения военного парада по случаю Дня взятия Бастилии.
Протестующие выкрикивают лозунги «жёлтых жилетов». Они начали разрушать установленные на улицах ограждения. В результате сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ. Задержаны три человека, в том числе главный идеолог «жёлтого» течения Эрик Друэ, передаёт
Как ранее писал News.ru, 13 июля участники движения «жёлтых жилетов» провели акцию протеста на Северном вокзале французской столицы. Сама демонстрация была согласована, но заход на территорию транспортного узла — нет.