Бесплатный проезд для детей введут в Париже

https://news.ru/storage/news/393c8371d030b8635306852b74b76140/7256dff7-4f20-48cc-81bc-b9a6f2c63fc9_850.jpg Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о бесплатном проезде в общественном транспорте детям до 11 лет и гражданам с инвалидностью до 20 лет, который начнёт действовать с 1 сентября. Со временем бесплатным должен стать проезд и для малоимущих.

Все парижане до 18 лет смогут также бесплатно арендовать велосипеды, а подросткам до 16 лет будет предоставляться 50-процентная скидка при оформлении проездных карт на общественный транспорт.

Об этих льготах в Twitter сообщила Идальго. В перспективе власти намерены ввести скидки и на проездные для обладателей низких доходов.

J'annonce aujourd'hui de nouvelles mesures pour accélérer la transition écologique à #Paris tout en renforçant le pouvoir d'achat des familles : la gratuité des #transports en commun pour les enfants et des tarifs très réduits pour les jeunes. https://t.co/rh1wPgGT0k — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 10 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что москвичи предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — со страховым стажем не менее девяти лет или званиями ветерана труда и ветерана военной службы смогут получать льготы по карте москвича. С первого января вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки для жителей столицы в связи с изменениями в области пенсионного обеспечения.