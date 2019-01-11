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Бесплатный проезд для детей введут в Париже

Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о бесплатном проезде в общественном транспорте детям до 11 лет и гражданам с инвалидностью до 20 лет, который начнёт действовать с 1 сентября. Со временем бесплатным должен стать проезд и для малоимущих.

Все парижане до 18 лет смогут также бесплатно арендовать велосипеды, а подросткам до 16 лет будет предоставляться 50-процентная скидка при оформлении проездных карт на общественный транспорт. 

Об этих льготах в Twitter сообщила Идальго. В перспективе власти намерены ввести скидки и на проездные для обладателей низких доходов.

Ранее News.ru писал, что москвичи предпенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — со страховым стажем не менее девяти лет или званиями ветерана труда и ветерана военной службы смогут получать льготы по карте москвича. С первого января вступил в силу закон о дополнительных мерах поддержки для жителей столицы в связи с изменениями в области пенсионного обеспечения.


#Париж #проезд
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