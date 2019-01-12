Беспилотникам запретили пролетать над домом Порошенко

https://news.ru/storage/news/81f8257d0dfab916098b446ec0b81967/0ceac754-5d13-4f4e-8cba-7100af99ad82_850.jpg Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Государственная авиационная служба Украины внесла дом президента Петра Порошенко в карту «запретных зон» для полетов беспилотников на территории страны. Речь идёт об особняке в поселке Козин Киевской области.

Основатель Quadrocopter.ua Тарас Трояк заявил, что рекомендации не соответствуют нормативному документу «Порядок использования воздушного пространства», который был принят в сентябре.

«Фактически с помощью этой зоны они закрывают возможность снимать имения чиновников в Козине, потому что приравнивают квадрокоптер к летательной технике, хотя эта техника в том районе используется просто для фиксации, как летающая камера», — приводит его слова tsn.ua.

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