https://static.news.ru/photo/9f92666c-7108-11e9-b804-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka/commons.wikimedia.org

Беспилотник ВВС США Global Hawk совершил новый многочасовой разведывательный полёт вблизи Крыма и Краснодарского края.

Дрон RQ-4A Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, около семи часов курсировал около Крыма, затем направился вдоль побережья Кубани к Сочи, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Как ранее писал News.ru, патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon совершили разведывательные полёты у берегов Крыма. Кроме того, у границ РФ был замечен американский беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk.