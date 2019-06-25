Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военным удалось сбить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии.
Народная милиция силами подразделения ПВО сбила вражеский БПЛА, осуществлявший наведение артиллерии 30-й бригады по жилым районам республики, — сказал Басурин.
По данным ДНР, украинские силовики с помощью БПЛА корректировали огонь при обстреле Горловки 23 июня, передаёт «
Как ранее писал News.ru, украинские войска произвели обстрел западной части Донецка. Во время атаки применялась крупнокалиберная артиллерия. В общей сложности ВСУ выпустили 110 снарядов калибром 122 мм и 52 мины калибром 120 мм.