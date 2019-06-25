Министерство внутренних дел России дало свою оценку произошедшим накануне беспорядкам в Тбилиси и нападением на российского парламентария Сергея Гаврилова во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

По словам замглавы МВД России Игоря Зубова нападение грузинских радикалов на депутата Госдумы являются самым настоящим актом экстремизма, сообщает РИА Новости. К примеру, Грузия. Это чистый экстремистский акт, когда напали...