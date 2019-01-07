Беспилотник США совершил разведполёт над Крымом

Летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации.
Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.
Он совершил несколько пролётов к югу от Керченского пролива и около трёх часов курсировал у побережья Крыма в районе Севастополя, приблизившись на расстояние около 33 км.
Американские самолёты-разведчики и разведывательные дроны стали часто замечать в районе Крымского полуострова после инцидента в Керченском проливе.
Как сообщал News.ru, ранее российский истребитель перехватил разведывательный самолёт ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Чёрным морем вблизи Крыма.