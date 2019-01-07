Беспилотник США совершил разведполёт над Крымом

https://news.ru/storage/news/d24e68d3f4c930127aaa54c436ff4504/a4d0a3db-d7fe-4ef7-8574-001752c1f121_850.jpg U.S. Air Force/Wikimedia Commons

Летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации.

Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

Он совершил несколько пролётов к югу от Керченского пролива и около трёх часов курсировал у побережья Крыма в районе Севастополя, приблизившись на расстояние около 33 км.

Американские самолёты-разведчики и разведывательные дроны стали часто замечать в районе Крымского полуострова после инцидента в Керченском проливе.

Как сообщал News.ru, ранее российский истребитель перехватил разведывательный самолёт ВВС США RC-135V/W Rivet Joint над Чёрным морем вблизи Крыма.