Дрон ОБСЕ попал под обстрел над территорией Донбасса

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в Донбассе в населённом пункте Попасная, подконтрольном Киеву.
«…наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — цитирует пресс-служба миссии отчёт СММ ОБСЕ.
В пресс-службе добавили, что беспилотник потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление.
Как ранее писал News.ru, летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации.
Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.