USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,654.53 $
МОСКВА-11°C10:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Дрон ОБСЕ попал под обстрел над территорией Донбасса

Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в Донбассе в населённом пункте Попасная, подконтрольном Киеву.

«…наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — цитирует пресс-служба миссии отчёт СММ ОБСЕ.

В пресс-службе добавили, что беспилотник потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление.

Как ранее писал News.ru, летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации. 

Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. 


самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
в мире 20:48, 7 января 2019
Беспилотник США совершил разведполёт над Крымом
оружие 13:48, 4 января 2019
Российский подводный беспилотник может стать неуязвимым
в мире 13:42, 1 января 2019
Беспилотник Израиля нарушил границы Ливана
Лента новостей
происшествия 10:36
Последствия схода с рельсов поезда устраняют под Иркутском
экономика 10:35
Стомиллионный ущерб от коррупции возместили в Москве
спорт 10:35
Экипаж Каргинова исключили из «КАМАЗ-Мастер»
в мире 10:28
Глава Олимпийского комитета Японии даст пресс-конференцию
оружие 10:20
ВМФ поставит на боевое дежурство до 32 «Посейдонов»
Другие новости
в мире 10:28
Глава Олимпийского комитета Японии даст пресс-конференцию
в мире 09:57
Как Пентагон разрешает язычество
Обязанности жреца на авианосце выполняет помощник электрика
в мире 09:42
Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме
в мире 09:13
Следствие по украинским морякам продлили до 25 мая
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top