Дрон ОБСЕ попал под обстрел над территорией Донбасса

https://news.ru/storage/news/0e983f76d0c54b9f13cff2a9a39c934f/a94f0963-f8ad-4011-bba0-4c8c9a680d55_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ был обстрелян в Донбассе в населённом пункте Попасная, подконтрольном Киеву.

«…наблюдатели услышали шесть очередей из стрелкового оружия приблизительно в 1,5-2 км к востоку от своего местонахождения», — цитирует пресс-служба миссии отчёт СММ ОБСЕ.

В пресс-службе добавили, что беспилотник потерял высоту, а патруль миссии потерял над ним управление.

Как ранее писал News.ru, летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk был замечен у Черноморского побережья Российской Федерации.

Согласно данным мониторинговых авиационных ресурсов, американский беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.