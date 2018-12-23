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Беспилотник обнаружен в лондонском аэропорту

Siepmann/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Великобритании нашли на территории лондонского аэропорта Гатвик беспилотный летательный аппарат. Он находится в повреждённом состоянии.

Техника была обнаружена в северной части воздушной гавани, сообщает канал Sky News

Криминалисты проведут исследование найденного объекта, сказал старший суперинтендант полиции графства Сассекс Джейсон Тингли.

Ранее News.ru писал, что Гатвик закрылся в ночь с 19 на 20 декабря из-за двух дронов, неожиданно появившихся над аэродромом. Первый раз их заметили около 21:00 возле взлётно-посадочной полосы, затем они прилетали и улетали ещё несколько раз. Прибегнуть к вмешательству вооружённой полиции администрация аэропорта была вынуждена после 24 часов хаоса.


#Лондон #Беспилотник
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