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Беспилотник Израиля нарушил границы Ливана

Yin Dongxun/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нарушил ливанское воздушное пространство. Он был замечен со стороны Голанских высот.

По некоторым данным, беспилотник пролетел над южными районами Хасбая и Аркуб, а также прошёл над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон, передаёт издание «Ан-Нашра»

Ранее News.ru писал, что израильская армия зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, запуск ракеты был идентифицирован некоторое время назад.


#израиль #граница #беспилотники #ливан
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