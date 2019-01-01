Беспилотник Израиля нарушил границы Ливана

Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нарушил ливанское воздушное пространство. Он был замечен со стороны Голанских высот.
По некоторым данным, беспилотник пролетел над южными районами Хасбая и Аркуб, а также прошёл над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон, передаёт издание «Ан-Нашра».
Ранее News.ru писал, что израильская армия зафиксировала очередную воздушную атаку со стороны Палестины. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, запуск ракеты был идентифицирован некоторое время назад.