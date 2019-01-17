Берлускони намерен баллотироваться в Европарламент

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Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии и бессменный лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони намерен принять участие в выборах в Европарламент. 82-летний политик заявил, что хочет дать услышать свой голос в Европе, которая, по его мнению, должна поменяться.

Соответствующее заявление Берлускони сделал на одном из партийных мероприятий в Сардинии. Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года.

Политик трижды возглавлял итальянское правительство, впервые заняв пост премьера в 1994 году. Он является единственным премьер-министром Италии, которому удалось проработать весь положенный пятилетний срок с 2001 по 2006 год, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что дело по ходатайству бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони против правительства Италии закрыто Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) без вынесения вердикта. Такое решение было принято по просьбе самого истца. Ходатайство было подано адвокатами Берлускони, так как они настаивали на том, что итальянское государство некорректно применило к нему так называемый закон Паолы Северино, тем самым нарушив права экс-премьера.