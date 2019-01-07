Берлинские аэропорты отменяют рейсы из-за забастовок

В Берлине в аэропортах Тегель и Шёнефельд задержаны и отменены десятки рейсов из-за забастовки сотрудников служб безопасности.
Забастовка началась в понедельник в 05:00 по местному времени (07:00 мск) после призыва немецкого профсоюза Verdi. Главное требование протестующих — повышение оплаты труда. По словам представителя профсоюза, это должно послужить работодателю «предупредительным сигналом», передаёт газета Berliner Morgenpost.
Затруднения в работе аэропортов привели к отмене рейсов почти на 50 направлениях. В аэропорту Шёнефельд было задержано 25 вылетов.
Ранее News.ru писал о том, что экстренное звуковое оповещение услышали посетители аэропорта Хитроу в Лондоне. Сотрудники закрыли КПП в терминале № 2.