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Берлин хочет сохранить авиасообщение с Лондоном

Paul Zinken/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Минтранс ФРГ заявил, что плотно сотрудничает с британскими властями по вопросу о сохранении авиасообщения в случае сценария Brexit, при котором не удастся согласовать условия выхода королевства из ЕС.

«Правительство ФРГ заинтересовано в очень тесном партнерстве с Великобританией по вопросам авиационного сообщения, ведет плотную координацию», — заявила представитель ведомства на брифинге.

Ранее представитель МВД Германии Сорен Шмидт заявил, что граждане Великобритании не обязаны немедленно покидать ФРГ в случае неорганизованного Brexit.

Соединённое королевство должно покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit пока не увенчались значительным прогрессом. Голосование в Палате общин по вопросу о правительственном соглашении об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза состоится 14 или 15 января. Дебаты начнутся на предстоящей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и планируется провести голосование, писал News.ru.


#германия #Авиация #Brexit
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