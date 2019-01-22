Берлин доволен стабильностью поставок газа из РФ

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Россия — надёжный партнёр, выполняющий свои обязательства.

Министр заявил во время выступления на энергетической конференции газеты «Хандельсблат», что строительство «Северного потока — 2» ведётся на основе принципов правовых государств. По его словам, Россия уже в течение 50 лет остаётся надёжным энергетическим партнёром.

«Россияне и после развала СССР в любую секунду и любой час выполняли свои обязательства, это должны мы признать, когда критикуем Россию», — заявил министр.

Ранее News.ru писал о том, что министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что власти Германии надеются заключить соглашение о транзите газа через Украину до запуска в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2».