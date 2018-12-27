Беременным запретили садиться за руль в Белоруссии

Женщинам на сроке беременности в три месяца и выше запретили управлять автомобилем в Белоруссии. Ранее ограничение действовало с семи месяцев беременности.
Такие поправки внесло национальное Министерство здравоохранения своим постановлением N 88. Документ также не разрешает садиться за руль людям, страдающим хронической сердечной недостаточностью, бради-тахикардией и рядом других заболеваний.
News.ru писал о том, что уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма планируется ввести в Белоруссии. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.