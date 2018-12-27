Беременным запретили садиться за руль в Белоруссии

https://news.ru/storage/news/d0d14e7ff6e6a12ea34ad397fdaac096/69187381-4d06-4190-8d01-c50444d195e6_850.jpg Jörg Horstmann/imagebroker.com/Global Look Press

Женщинам на сроке беременности в три месяца и выше запретили управлять автомобилем в Белоруссии. Ранее ограничение действовало с семи месяцев беременности.

Такие поправки внесло национальное Министерство здравоохранения своим постановлением N 88. Документ также не разрешает садиться за руль людям, страдающим хронической сердечной недостаточностью, бради-тахикардией и рядом других заболеваний.

News.ru писал о том, что уголовную ответственность за публичную реабилитацию нацизма планируется ввести в Белоруссии. Нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы.