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Бенедикт Камбербэтч снялся в фильме о Brexit

Faye Sadou/AdMedia/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Сети опубликован трейлер художественного фильма Brexit. Картина появится на экранах в 2019 году.

Сюжет разворачивается вокруг референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Главную роль в фильме сыграл британский актёр Бенедикт Камбербэтч. Ему предстояло перевоплотиться в идеолога и руководителя акции «Vote Leave» Доминика Каммингса. Для этого актёр кардинально преобразился. Кроме того, в фильме сыграли Ричард Гулдинг и Ли Бордмэн.

Ранее News.ru писал о том, что правительство Великобритании раскололось на три враждующих лагеря из-за выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Европейские лидеры отказались пересматривать условия выхода Великобритании из союза. Выход британцев запланирован на 29 марта 2019 года.


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