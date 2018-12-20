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Бена Аффлека позвали в семейный боевик

Бен Аффлек imago stock&people/Global Look Press

Бен Аффлек

в мире [ версия для печати ]

Американский актёр Бен Аффлек сыграет одну из основных ролей в семейном боевике «Я всё ещё жива». Его снимут по роману Кейт Элис Маршалл.

Роман повествует о девочке-подростке по имени Джесс. После гибели матери в ДТП она вынуждена переехать к отцу в Канаду и оказаться в глухом лесу вдали от цивилизации. Девушке в буквальном смысле придётся выживать в компании отцовской собаки.

Аффлек сыграет отца главной героини. Актриса на роль самой Джесс пока не определена. Неизвестно и кто станет режиссёром фильма, сообщает «Профиль».

Сценарий напишет Лори Эванс Тейлор, а курировать новый проект будут вице-президент Pearl Street Films Мэдисон Эйнли и творческий руководитель Universal Мика Прайс.

Осенью, как сообщал News.ru, Аффлек прошёл курс реабилитации от алкогольной зависимости. По словам актёра, справиться с зависимостью ему помогла поддержка, оказанная близкими и поклонниками.


#сша #бенаффлек #кинематограф
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