Белый дом сообщил о дате выхода США из ДРСМД

https://news.ru/storage/news/ef3f426d63da5105b123e2fe825e3049/a27bdad6-45fe-46b6-994d-e239827de309_850.jpg Deanna C. Gonzales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом решил окончательно отказаться соблюдать статьи Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон в скором времени выйдет из ДРСМД, заявила заместитель руководителя Госдепа США Андреа Томпсон.

Процедура начнётся 2 февраля 2019 года, пишет Reuters, и займёт около шести месяцев. Чиновница снова обвинила Кремль в нарушении пунктов соглашения. Сотрудница Госдепартамента сообщила, что переговоры в Женеве между Москвой и Вашингтоном ни к чему не привели.

Делегацию от РФ возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее News.ru сообщал о последствиях выхода США из ДРСМД для РФ. Российские военные обладают технологиями, превосходящими западные аналоги. Среди «козырей» Москвы указывается новейшая разработка Минобороны — крылатая ракета «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ с дальностью действия около четырёх тысяч километров.