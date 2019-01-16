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Белый дом сообщил о дате выхода США из ДРСМД

Deanna C. Gonzales/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом решил окончательно отказаться соблюдать статьи Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон в скором времени выйдет из ДРСМД, заявила заместитель руководителя Госдепа США Андреа Томпсон.

Процедура начнётся 2 февраля 2019 года, пишет Reuters, и займёт около шести месяцев. Чиновница снова обвинила Кремль в нарушении пунктов соглашения. Сотрудница Госдепартамента сообщила, что переговоры в Женеве между Москвой и Вашингтоном ни к чему не привели.

Делегацию от РФ возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Ранее News.ru сообщал о последствиях выхода США из ДРСМД для РФ. Российские военные обладают технологиями, превосходящими западные аналоги. Среди «козырей» Москвы указывается новейшая разработка Минобороны — крылатая ракета «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ с дальностью действия около четырёх тысяч километров.


#сша #Вашингтон #ДРСМД #холоднаявойна
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