Белый дом сообщил о дате выхода США из ДРСМД

Белый дом решил окончательно отказаться соблюдать статьи Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон в скором времени выйдет из ДРСМД, заявила заместитель руководителя Госдепа США Андреа Томпсон.
Процедура начнётся 2 февраля 2019 года, пишет Reuters, и займёт около шести месяцев. Чиновница снова обвинила Кремль в нарушении пунктов соглашения. Сотрудница Госдепартамента сообщила, что переговоры в Женеве между Москвой и Вашингтоном ни к чему не привели.
Делегацию от РФ возглавлял замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Ранее News.ru сообщал о последствиях выхода США из ДРСМД для РФ. Российские военные обладают технологиями, превосходящими западные аналоги. Среди «козырей» Москвы указывается новейшая разработка Минобороны — крылатая ракета «Калибр-М» для Военно-морского флота РФ с дальностью действия около четырёх тысяч километров.