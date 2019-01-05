Белый дом просит Турцию отказаться от российского оружия

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Делегация американских дипломатов, прибывших с официальным визитом в Анкару, выдвинула условия для продажи Турции ракетных комплексов Patriot. Представители Вашингтона потребовали у противоположной стороны отказаться от покупки российских систем С-400.

Предложение прозвучало во время переговоров Минобороны США и МИДа республики, пишет издание «Йени шафак». Анкара дважды отказывалась от американского вооружения. Сначала предпочла приобрести образцы из КНР, во второй раз согласилась купить у Москвы С-400 «Триумф».

НАТО предупредил Турцию о том, что российский комплекс нельзя включить в систему ПРО и ПВО альянса.

Ранее News.ru сообщал о модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95. На вооружение в 2018-м поступило шесть дальних бомбардировщиков. В 2019-м в строй станут ещё четыре Ту-95МС «Медведь».