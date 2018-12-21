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Белый дом прокомментировал отставку министра обороны США

Президент США Дональд Трамп и Джеймс Мэттис Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и Джеймс Мэттис

в мире [ версия для печати ]

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и министр обороны США Джеймс Мэттис сохранят дружеские отношения, несмотря на отставку последнего, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политики провели долгую беседу, в ходе которой президент заявил, что «глубоко уважает» генерала, хотя их взгляды на международную ситуацию сильно расходятся. Военный будет руководить ведомством ещё около двух месяцев, пишет Washington Examiner.

В своём письме об отставке 68-летний дипломат пожелал главнокомандующему найти министра, который сможет сойтись с ним во мнении на сирийскую и другие проблемы.

Ранее News.ru публиковал заявление президента РФ Владимира Путина о политических настроениях в высших кругах американского общества. Дональду Трампу следует приготовиться к новым атакам со стороны конгрессменов после обновления состава законодательного органа, считает российский лидер.


#дональдтрамп #сша #Пентагон
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