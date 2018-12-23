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Белый дом: мы давно хотели избавиться от главы Пентагона

Джеймс Мэттис Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Мэттис

в мире [ версия для печати ]

Белый дом давно планировал отправить в отставку министра обороны США Джеймса Мэттиса, заявил врио главы аппарата американской администрации Мик Малвэни.

Журналисты спросили чиновника о том, был ли лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп удивлён полученным заявлением об отставке и пытался ли он отговорить генерала от принятия такого решения, пишет ТАСС.

«Президент уже порядочный период времени знал, что он и министр Мэттис не разделяют одну и ту же философию <...> Мэттис был вынужден уйти в своё время и из администрации Барака Обамы из-за таких же расхождений во взглядах и разногласий», — рассказал политик.

Официальный Вашингтон оценивал взгляды главы Пентагона как оппозиционные и больше подходящие для Демократической партии, а не для правящей Республиканской. Официально Джеймс Мэттис покинет должность в феврале 2019 года.

Ранее News.ru сообщал о том, что звезду Трампа в Голливуде залили кровью и разрисовали свастикой. Действовали вандалы не таясь, когда вокруг было множество прохожих. Это уже не первый подобный инцидент. Ранее звезду американского лидера накрывали металлической имитацией тюремной решётки и даже разбивали кувалдой.


#сша #Пентагон #БЕЛЫЙДОМ
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