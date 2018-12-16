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США готовятся к приостановке работы правительства

Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Федеральные агентства США и Белый дом начали заблаговременно готовиться к приостановке работы федерального правительства. Это связано с противостоянием президента Дональда Трампа и демократов в Конгрессе по вопросу строительства стены на границе с Мексикой.

Сторонам, как сообщает The Washington Times, с большой долей вероятности не удастся прийти к компромиссу в вопросе финансирования этого проекта. При этом сроки утверждения бюджета страны на новый финансовый год истекают 21 декабря.

Ряд экспертов по бюджету считают, что частичная приостановка коснётся агентств, которые управляют правоохранительными органами, внутренней безопасностью, жильём и другими программами, может затянуться на несколько дней, если не недель.

7 декабря Дональд Трамп попросил Демократическую партию в Конгрессе страны принять положительное решение по строительству стены на границе с Мексикой. По его словам, штат Аризона, военные и пограничники «застыли в ожидании массивного наплыва» мигрантов через неогороженный участок, писал News.ru.


#сша #Трамп #БЕЛЫЙДОМ #МЕКСИКА
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