Белый дом раскритиковал ФБР за допрос генерала Флинна

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Белый дом

Белый дом с критикой и иронией отнёсся к проведённому ФБР допросу бывшего советника президента Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна. Пресс-секретарь администрации президента Сара Сандерс заявила, что ведомство нарушило протокол в ходе допроса генерала.

В нарушении протокола Белый дом усматривает вину бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

«ФБР нарушили стандарты протокола тем, как они пришли и окружили генерала Флинна, тем, как они его допрашивали, и тем, что они его подстрекали не иметь представителя офиса адвоката Белого дома», — пояснила Сандерс на брифинге журналистам.

Именно поэтому отложен приговор Флинну, сделала вывод пресс-секретарь.

«В то же время мы желаем генералу Флинну всего хорошего», — цитирует Сандерс РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что суд отложил вынесение приговора бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну. Его обвиняют в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований.

Судья сообщил, что отчёт защиты и обвинения о полученном прогрессе должен быть готов к 13 марта 2019 года.