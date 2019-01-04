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Белорусы активно ищут себя в базе тунеядцев

flikcr.com/Adam Jones

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Более полутора тысяч граждан Белоруссии запросили уникальный идентификатор в специализированной службе, чтобы проверить, включены ли они в «базу тунеядцев» — незанятых в экономике трудоспособных граждан. Информационный ресурс был внедрён в декабре прошлого года.

Начиная с 2019 года безработные граждане должны платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду. Ранее для этого предоставлялись государственные субсидии.

В основном люди проверяют данные, чтобы понять, грозит ли им оплата коммунальных услуг по полным тарифам, сообщила министр труда и соцзащиты Белоруссии Ирина Костевич.

При этом она признала, что в «базе тунеядцев» есть и «некорректные записи» о гражданах, включённых в неё по ошибке.

«Идеальных информационных ресурсов пока мы не имеем. Но главное, что идёт активная отработка информации в базе», — цитирует Костевич РИА Новости.

При этом в случае ошибки доказывать её должен сам гражданин. Если человек попал в список случайно, он должен обратиться в специальный орган с документами, которые доказывают его трудовой вклад в благосостояние страны.

Ранее News.ru cообщал, что в базу уже попали около 500 тысяч человек при общем населении около 9,5 миллиона человек. Таким образом, это каждый десятый житель страны.


#Белоруссия #ЖКХ #доходы #безработные
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