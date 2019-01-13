Белорусская оппозиция призвала ограничить русский язык

https://news.ru/storage/news/02ed5c407fd1b718a9bb8bf5c51684fa/601029c2-8605-47f8-8ee3-be8a30bf6e0c_850.jpg Егор Еремов/РИА Новости

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» объявила 2019-й годом белорусского языка и призвала предпринимателей и власть ограничить использование русского языка в стране.

Так, БНФ потребовал от властей республики ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.

Ранее News.ru писал о том, что экс-депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион заявила, что будет бить по лицу украинцев, которые не разговаривают на государственном языке. Украинский депутат рассказала, что устала от споров вокруг роли русского языка.