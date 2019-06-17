Участницам панк-группы Pussy Riot запретили въезд в Белоруссию. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета республики Антон Бычковский.
Они (участницы Pussy Riot. — News.ru) проходили оформление в Национальном аэропорту Минск. В ходе прохождения пограничного контроля на выезд из Республики Беларусь выяснилось, что им запрещён въезд на территорию нашей страны, — цитирует Бычковского «Интерфакс».
По его словам, после этого участницы группы улетели на Украину.
Ранее стало известно, что двум участницам панк-группы Pussy Riot Веронике Никульшиной и Ольге Курачевой запретили въезд в Белоруссию сроком на год.
Как писал News.ru, МВД обнародовало статистику производств по статье УК «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания», которую в народе называют «за оскорбление чувств верующих». В 2016 году было предварительно расследовано восемь таких дел, в 2017-м — 23, в 2018-м — восемь. Изменения в Уголовный кодекс внесли в 2013 году после «дела Pussy Riot».