Зачем Белоруссия вспомнила про американского посла

https://news.ru/storage/news/48856ec4ced7065d3ead636bef89315c/395c6350-3704-4861-ad6a-df1083c06026_850.jpg facebook.com/usembassy.minsk

Поверенный в делах США в РБ Дженифер Мур с главой МИД РБ Владимиром Макеем

Повлияет ли возвращение посла США на отношения с Россией

Любая попытка Минска торговаться и добиваться более выгодных для себя условий немедленно воспринимается в Москве как «предательство интересов России». На фоне очередного обострения двусторонних отношений намерение Белоруссии впервые за десять лет восстановить работу американского посольства также было воспринято как очередной «щелчок по носу». На самом деле речь идёт о решении чисто технического вопроса, а Москве и Минску будет полезней воздержаться от излишне эмоционального фона в переговорах, полагают эксперты.

Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе ведутся переговоры о возвращении послов, заявил 14 января министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«Санкции подобного рода являются пережитком прошлого, от этого надо уходить… Это касается и двусторонних отношений с любыми государствами. Если раньше были какие-либо решения, влияющие на качество и уровень отношений, и если сейчас видим, что созрели условия для пересмотра этих решений, то их нужно принимать», — цитирует главу белорусского внешнеполитического ведомства агентство БЕЛТА.

Макей также обратил внимание, что Соединённые Штаты играют в мире огромную роль, и потому Белоруссия заинтересована в развитии нормального двустороннего сотрудничества.

«Мы ведём диалог на разных уровнях с нашими американскими коллегами о том, как нам развить эту позитивную атмосферу в сотрудничестве, исходя из понимания, что обе страны должны быть представлены на уровне послов, должны иметь нормальные политические и экономические контакты, отношения», — рассказал Макей.

США начал вводить санкции в отношении президента Александра Лукашенко, белорусских чиновников и предприятий в 2006-м году. После того, как в 2007-м году под санкции попал белорусский концерн «Белнефтехим» (на его долю приходится до 30% промышленного производства страны), в Минске решили отозвать своего посла в Вашингтоне Михаила Хвостова и выдворить из страны американского посла. В 2015 году санкции в отношении «Белнефтехима» были приостановлены.

facebook.com/usembassymajuro Бывший посол США в Белоруссии Карен Стюарт

Заявление Макея о намерении восстановить полноценные двусторонние отношения с США прозвучало на фоне серьёзных противоречий между Москвой и Минском. В конце 2018 года Россия озвучила намерение провести «налоговый манёвр» в нефтяной отрасли, в результате которого топливо будет поставляться в Белоруссию по мировым ценам. Лукашенко заявил, что в случае, если Кремль не компенсирует белорусским предприятиям потери от «налогового манёвра», Россия рискует потерять в лице Белоруссии надёжный форпост на западном направлении. Подлили масла в огонь и резкие публичные заявления представителей российского руководства о возможном вхождении шести белорусских регионов в состав РФ на правах субъекта. Портал News.ru подробно разбирал основные противоречия, накопившиеся в российско-белорусских двусторонних отношениях, которые президенты обеих стран, по всей видимости, безуспешно попытались разрешить до наступления 2019 года.

Макей как политик активно выступает за более тесное сотрудничество между Белоруссией и Западом, но лоббистом западных интересов он не является, отмечает News.ru директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов. Приглашая дипломата из США в Минск, вероятно, он хотел сделать неприятный намёк России, но по факту в присутствии американского посла в Белоруссии и белорусского в США ничего плохого нет — как правило, дипмиссии прекращают свою работу только в случае войны между двумя странами, добавляет эксперт.

«В последнее время и так было достаточно информационных вбросов, вредящих двусторонним отношениям. Противникам усиления США в Белоруссии лучше следует обратить внимание на деятельность в этой стране многочисленных западных фондов, в том числе финансируемых из Литвы и Польши, занимающихся пропагандой антироссийской версии белорусского национализма», — считает Солозобов.

В целом, если говорить о сопутствующем в последние месяцы белорусско-российским отношениям информационном фоне, становится обидно, что вокруг темы интеграции с обеих сторон оформилась «риторика обиженных подростков», считает Солозобов.

Russian Presidency/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и президент РБ Александр Лукашенко

«Думаю, России как великой державе такая тональность не к лицу. Диалог между тремя сильнейшими в экономическом плане странами постсоветского пространства — Россией, Белоруссией и Казахстаном — должен выстраиваться спокойно и без истеричных ноток».

Эксперт аналитического центра РОО «Белая Русь» (Минск) Пётр Петровский напоминает News.ru, что вопрос о взаимном восстановлении дипмиссий был поставлен ещё в 2012 году.

«С этого года постепенно увеличивалось количество дипломатических сотрудников в посольствах двух стран. После 2008 года деятельность посольств фактически была сведена к нулю. Белорусы не могли получить американские визы в Минске. То, что происходит сейчас, запланировано давно и никаким образом не связано с двусторонними отношениями Белоруссии и России. Никакого „прорыва“ в белорусско-американских отношениях нет. Это чисто технический вопрос», — указывает он.

Если убрать в сторону вопрос «налогового манёвра», то, по мнению белорусского эксперта, можно увидеть, что отношения Москвы и Минска имеют позитивную динамику: в 2018 году была принята новая военная доктрина Союзного государства, подготовлен договор о взаимном признании виз, в 2019 году готовится ликвидация роуминга в России и Белоруссии, также значительно вырос товарооборот между двумя странами, «снимаются» основные проблемы, связанные со свободой перемещения товаров.

Российско-белорусские отношения совершенно не сопоставимы с американо-белорусскими — «это абсолютно другой уровень взаимодействия», а спекуляции СМИ по поводу отношений американского фактора в диалоге Минска и Москвы, по мнению Петровского, свидетельствует о некомпетентности журналистов или их стремлении к цитируемости.