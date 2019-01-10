Белоруссия планирует закупать нефть через Прибалтику

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Белоруссия ищет альтернативные варианты поставки нефти в страну. Правительство должно проработать вопрос сотрудничества с прибалтийскими портами в ближайшее время. Соответствующую задачу поставил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», отметил Лукашенко.

«Если литовцы не согласны, с латышами надо договориться и закупать эту нефть. Будем перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики», — сказал Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

По его словам, для Прибалтики это будет значительно дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.

Лукашенко также отметил, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе, информирует «Ридус».

Ранее Лукашенко сообщил, что практически все проблемы в отношениях с РФ решены. Остался неурегулированным лишь вопрос экспорта сельхозпродукции в Россию, писал News.ru.