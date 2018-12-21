Белоруссия отвергла новую церковь Украины

https://news.ru/storage/news/83f605d05852beec550b95d6c4fffbdc/2dedf2a3-587a-4f56-837e-24c1ff4178ae_850.jpg Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белорусская православная церковь (БПЦ) признала новую церковь Украины раскольническим сообществом. Решение было принято на общем собрании Минской епархии, которое состоялось в связи с объединительным собором.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — говорится в сообщении БПЦ.

Собрание также намерено «разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею «таинствах».

Как писал News.ru ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты объединительного собора в Киеве. Священнослужитель назвал мероприятие «незаконным собранием».