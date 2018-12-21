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Белоруссия отвергла новую церковь Украины

Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белорусская православная церковь (БПЦ) признала новую церковь Украины раскольническим сообществом. Решение было принято на общем собрании Минской епархии, которое состоялось в связи с объединительным собором.

«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — говорится в сообщении БПЦ.

Собрание также намерено «разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею «таинствах».

Как писал News.ru ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты объединительного собора в Киеве. Священнослужитель назвал мероприятие «незаконным собранием».


#украина #церковь #Белоруссия
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