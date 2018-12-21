Белоруссия отвергла новую церковь Украины

Белорусская православная церковь (БПЦ) признала новую церковь Украины раскольническим сообществом. Решение было принято на общем собрании Минской епархии, которое состоялось в связи с объединительным собором.
«Признать раскольническим сообществом так называемую Автокефальную православную церковь Украины во главе с так называемым митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием», — говорится в сообщении БПЦ.
Собрание также намерено «разъяснить клиру и прихожанам Минской епархии невозможность сослужения с "духовенством" указанной неканонической структуры и участия в совершаемых ею «таинствах».
Как писал News.ru ранее, патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей с призывом не признавать результаты объединительного собора в Киеве. Священнослужитель назвал мероприятие «незаконным собранием».