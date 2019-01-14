USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,295 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Белоруссия и США хотят развить сотрудничество

Владимир Макей flickr.com/photos/ mfarussia//Global Look Press

Владимир Макей

в мире [ версия для печати ]

Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе и на уровне послов, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

По его словам, страны ведут переговоры по различным проблемным темам, которые присутствуют в их отношениях.

«Мы ведём переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — отметил он.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении всех проблемных вопросов с РФ. По его словам, осталось урегулировать лишь экспорт сельхозпродукции в Россию.


#сша #Белоруссия #дипломатия
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
в мире 07:40, 14 января 2019
Киев опасается начала войны с Россией и Белоруссией
общество 18:40, 13 января 2019
Пушков: Белоруссию хотят толкнуть на путь Украины
в мире 19:35, 11 января 2019
Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»
Лента новостей
в мире 15:03
Польша построит закрытый остров в Калининградском заливе
общество 15:02
Электромобили в России могут получить зелёные номера
технологии 14:59
Египетский спутник EgyptSat-A остался без страховщика
экономика 14:58
ФТС России рассказала о росте доходов от экспорта нефти
спорт 14:56
Лучший игрок «Динамо» не сыграет в Матче звёзд КХЛ
Другие новости
в мире 15:03
Польша построит закрытый остров в Калининградском заливе
в мире 14:50
Сенатор объяснил проигрыш США в битве за Арктику
в мире 14:29
Дамаск рассказал о мечте Сирии в области авиации
в мире 14:13
Ополченцам Донбасса на Украине подготовили концлагеря
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top