Белоруссия и США хотят развить сотрудничество

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Владимир Макей

Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе и на уровне послов, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

По его словам, страны ведут переговоры по различным проблемным темам, которые присутствуют в их отношениях.

«Мы ведём переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — отметил он.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении всех проблемных вопросов с РФ. По его словам, осталось урегулировать лишь экспорт сельхозпродукции в Россию.