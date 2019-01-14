Белоруссия и США хотят развить сотрудничество

Белоруссия и США обсуждают возможность расширения дипломатического присутствия, в том числе и на уровне послов, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.
По его словам, страны ведут переговоры по различным проблемным темам, которые присутствуют в их отношениях.
«Мы ведём переговоры, как развить наше сотрудничество, исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов», — отметил он.
Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении всех проблемных вопросов с РФ. По его словам, осталось урегулировать лишь экспорт сельхозпродукции в Россию.