https://static.news.ru/photo/59171d8a-b06f-11e9-b7e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Российские хакеры могут быть связаны с кибератаками на исследовательскую группу Bellingcat. Об этом заявил основатель проекта, британский журналист Элиот Хоггинс в Twitter .

Сейчас группа занимается расследованием отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Директор проекта также связывает атаку хакеров с годовщиной крушения пассажирского самолёта рейса MH17 над Украиной, в котором западные страны обвиняют Россию.

Bellingcat считает себя мишенью кибератак, и, скорее всего, они связаны с нашей работой по России. Я полагаю, что частота атак — будь то хакеры, тролли или СМИ — позволяет оценить влиятельность ресурса, — считает Хоггинс.

Он также уточняет, что объектом кибератак стал также сервис веб-почты ProtonMail. Он отличается от многих других почтовых сервисов тем, что письма между его пользователями всегда шифруются автоматически. Сервис ProtonMail используется сотрудниками Bellingcat для повышения безопасности переписки.

Как ранее писал News.ru в июне Bellingcat обнародовала имена 12 человек, якобы причастных к крушению Boeing 777 над территорией Донбасса. Их удалось установить благодаря данным прослушки Службы безопасности Украины.