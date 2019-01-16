Белград отметил развитие сотрудничества с НАТО

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Сербия и НАТО усилили сотрудничество в военных и гражданских вопросах, что не противоречит позиции нейтралитета Белграда. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД балканской республики Ивица Дачич, выступая на церемонии передачи полномочий посольства, ответственного за контакты Сербии и Североатлантического альянса, от диппредставительства Греции к дипмиссии Норвегии.

«Сербия и НАТО значительно развили практическое сотрудничество во всех сферах обоюдного интереса, идёт ли речь о военной сфере или гражданской. После успешно завершенного первого цикла применения Индивидуального плана партнерства (IPAP) интенсивно ведётся работа над финальным согласованием нового плана IPAP на ближайшие три года», — цитирует Дачича РИА Новости.

По словам дипломата, «политика военного нейтралитета Сербии ни на мгновение не ставится под вопрос», оставаясь постоянным решением Белграда, «которое партнёры в НАТО полностью уважают».

«Наше сотрудничество с другими партнёрами, как показала практика, не вредит интенсивности и качеству партнёрского сотрудничества с НАТО и его членами, и наоборот», — добавил глава МИД Сербии.

Также Ивица Дачич отметил роль международного контингента KFOR под эгидой НАТО по поддержанию безопасности в Косово. По мнению министра, контингент должен оставаться единственной вооружённой силой в самопровозглашённой республике, он также подчеркнул недопустимость создания армии Косово.

Кроме этого, Дачич заявил о важности и пользе постоянных контактов генсека альянса Йенса Столтенберга и президента Сербии Александра Вучича, способствующих «достижению взаимного понимания и доверия».

Как сообщал News.ru, по мнению президента России Владимира Путина, курс НАТО на расширение в Европе является пережитком холодной войны. Попытки Североатлантического альянса укрепить своё присутствие на Балканах ведут к воссозданию «разделительных линий на европейском континенте» и «грубому нарушению принципа неделимости безопасности».