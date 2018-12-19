Бельгийский премьер-министр попросился в отставку

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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал прошение об отставке после того, как ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. Заявление прозвучало на заседании парламента.

«Я принял решение представить королю моё прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно», — заявил Мишель в эфире телеканала RTBF.

После этого премьер-министр покинул заседание парламента, которое было прервано. Причиной правительственного кризиса стали острые разногласия в правящей коалиции о Глобальном договоре ООН по миграции, который поддерживал премьер.

Король Бельгии Филипп, однако, пока не принял отставку премьера. Он взял паузу для рассмотрения прошения. В Twitter королевского дворца по этому поводу появилось сообщение, что между королём и премьером состоялась 15-минутная аудиенция во дворце Лакен. После этого Мишель, не сказав ни слова журналистам, покинул дворец. А король сообщил, что отложил принятие решения.

Le Premier Ministre @CharlesMichel a été reçu en audience au #ChateauLaeken pour présenter la démission du gouvernement. Le Roi tient sa décision en suspens. pic.twitter.com/MAaC0G3bfV — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) 18 декабря 2018 г.

Ранее News.ru сообщал, что в Брюсселе полицейские пытались разогнать протестующих слезоточивым газом и водомётами. Толпа демонстрантов вышла на улицы города на «Марш против Марракеша» в знак протеста против договора о миграции ООН и его принятия премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

В марше участвовали свыше пяти тысяч человек, они вышли к зданиям Еврокомиссии и Европарламента.