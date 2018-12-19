USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:26
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Бельгийский премьер-министр попросился в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель Kremlin Pool/ Global Look Press

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал прошение об отставке после того, как ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству. Заявление прозвучало на заседании парламента.

«Я принял решение представить королю моё прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно», — заявил Мишель в эфире телеканала RTBF.

После этого премьер-министр покинул заседание парламента, которое было прервано. Причиной правительственного кризиса стали острые разногласия в правящей коалиции о Глобальном договоре ООН по миграции, который поддерживал премьер.

Король Бельгии Филипп, однако, пока не принял отставку премьера. Он взял паузу для рассмотрения прошения. В Twitter королевского дворца по этому поводу появилось сообщение, что между королём и премьером состоялась 15-минутная аудиенция во дворце Лакен. После этого Мишель, не сказав ни слова журналистам, покинул дворец. А король сообщил, что отложил принятие решения.

Ранее News.ru сообщал, что в Брюсселе полицейские пытались разогнать протестующих слезоточивым газом и водомётами. Толпа демонстрантов вышла на улицы города на «Марш против Марракеша» в знак протеста против договора о миграции ООН и его принятия премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

В марше участвовали свыше пяти тысяч человек, они вышли к зданиям Еврокомиссии и Европарламента.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
в мире 17:23, 9 декабря 2018
Глава МИД Бельгии займёт пост врио министра обороны
в мире 13:41, 9 декабря 2018
Правящая коалиция Бельгии распалась из-за мигрантов
политика 14:33, 27 ноября 2018
Парламент Бельгии одобрил действия РФ в Керченском проливе
Лента новостей
спорт 17:24
Загитова не приехала в Саранск для подготовки к ЧР
в мире 17:24
Глава зоопарка Одессы нарядился свиньёй и начал стрелять
экономика 17:17
Реальные доходы населения упали в ноябре почти на 3%
спорт 17:17
Россиянка остановилась в шаге от пьедестала на Кубке IBU
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
общество 17:14
Совфед: западные фильмы делают из россиян бесполых существ
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
Другие новости
в мире 17:24
Глава зоопарка Одессы нарядился свиньёй и начал стрелять
в мире 17:16
Лидер ХАМАС может посетить Россию
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top