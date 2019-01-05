Бельгийские политики предложили запретить миграцию

Партия «Фламандский интерес» в Бельгии предложила ввести мораторий на миграцию. По словам политиков, это продиктовано не чувством ненависти к тем, «кто находится за дверью», а любовью к тем, «кто живёт в своём доме».
Соответствующее предложение было озвучено в рамках предварительного оглашения программы движения партии в перспективе предстоящих выборов в парламент Бельгии.
Следующие выборы в федеральный парламент намечены на конец мая. В рамках предстоящей предвыборной кампании одной из ключевых тем станет именно вопрос миграции, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что число нелегальных мигрантов на границах стран — членов Европейского союза за 2018 год снизилось на четверть и составило 150 тысяч человек. Это объясняется резким сокращением количества людей, пытающихся попасть в Европу по центрально-средиземноморскому маршруту.