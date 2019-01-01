Бельгийцы не обменяли на евро миллиарды франков

Бельгия перешла с бельгийских франков на евро с января 2002 года. Однако жители страны до сих пор держат на руках в общей сложности 16 млрд в национальной валюте.
Эта сумма эквивалентна 400 млн евро, сообщает l’Echo.
По данным издания, после перехода на общеевропейскую валюту покупательная способность бельгийцев выросла меньше, чем в других странах еврозоны, — в среднем на 0,38% каждый год. Ниже эта цифра только у Италии и Греции.
Ранее News.ru сообщал, что Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года. В МИД королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.