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Бельгийцы не обменяли на евро миллиарды франков

Lu Yang/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бельгия перешла с бельгийских франков на евро с января 2002 года. Однако жители страны до сих пор держат на руках в общей сложности 16 млрд в национальной валюте.

Эта сумма эквивалентна 400 млн евро, сообщает l’Echo.

По данным издания, после перехода на общеевропейскую валюту покупательная способность бельгийцев выросла меньше, чем в других странах еврозоны, — в среднем на 0,38% каждый год. Ниже эта цифра только у Италии и Греции.

Ранее News.ru сообщал, что Бельгия начала выполнять свой мандат в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, которым она стала на два года. В МИД королевства заверили, что государство станет конструктивным, надёжным и открытым партнёром для других членов совета во время поиска коллективных решений по международным вопросам мира и безопасности.


#евро #бельгия
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