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Бегущие в Германию украинцы обвалят экономику Польши

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Порядка полумиллиона украинских рабочих могут мигрировать из Польши в Германию, что негативно скажется на экономике страны. Этому поспособствует рассматриваемый в ФРГ закон об иммиграции, который позволит работать в государстве иностранцам, не являющимся жителями стран Евросоюза.

Тревогу бьёт Союз предпринимателей и работодателей Польши.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — рассказал представитель организации Якуб Бинковски, которого цитирует Die Welt.

Он отметил, что особо сильно экономика пострадает от отъезда холостых украинцев с доходом ниже среднего уровня.

Больше 10 млн граждан Украины трудятся за границей. 3,2 млн из них постоянно трудоустроены в иностранных государствах, сообщил ранее глава Минсоцполитики страны Андрей Рева. Ещё от 7 до 9 млн человек работают в других странах по сезонному принципу, писал News.ru.


#германия #польша
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