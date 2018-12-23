Бегущие в Германию украинцы обвалят экономику Польши

https://news.ru/storage/news/b7bbf3fa09250b77216824bf070811cc/fa2c3c19-0218-4020-9018-ac9366aab3b3_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Порядка полумиллиона украинских рабочих могут мигрировать из Польши в Германию, что негативно скажется на экономике страны. Этому поспособствует рассматриваемый в ФРГ закон об иммиграции, который позволит работать в государстве иностранцам, не являющимся жителями стран Евросоюза.

Тревогу бьёт Союз предпринимателей и работодателей Польши.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тысяч украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — рассказал представитель организации Якуб Бинковски, которого цитирует Die Welt.

Он отметил, что особо сильно экономика пострадает от отъезда холостых украинцев с доходом ниже среднего уровня.

Больше 10 млн граждан Украины трудятся за границей. 3,2 млн из них постоянно трудоустроены в иностранных государствах, сообщил ранее глава Минсоцполитики страны Андрей Рева. Ещё от 7 до 9 млн человек работают в других странах по сезонному принципу, писал News.ru.