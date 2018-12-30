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Бедность ликвидируют в Китае к 2020 году

Harry Wai/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Власти Китая в следующем году планируют вывести из-за черты бедности 10 миллионов человек, чтобы к 2020 году полностью её ликвидировать.

«В 2018 году китайским властям удалось вывести из нищеты более 10 миллионов человек, 280 уездов были удалены из списка бедствующих зон», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Госсовета Китая.

Уже шестой год подряд Китай выводит из бедности по 10 млн человек ежегодно. К 2020 году власти намерены полностью покончить с тотальной нищетой регионального характера.

Ранее News.ru писал, что США и Китай добились большого прогресса в переговорах по поводу заключения торговой сделки. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Лидеры двух стран провели долгий и конструктивный телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжать преодолевать сложившиеся разногласия. В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин «на полях» «Большой двадцатки» в Аргентине договорились предпринять совместные усилия для заключения договора, который решил бы вопрос двусторонних торгово-экономических противоречий.


#китай #бедность
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