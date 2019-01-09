BBC рассказала о гибели российского военного в Сирии

https://news.ru/storage/news/41f5f9d9103a24ed822709d4170354fd/34057492-f377-41b7-9eb4-42c7fac30c08_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Русская служба BBC» сообщила, что в Сирии 2 ноября погиб российский военнослужащий, 28-летний младший сержант Андраник Арустамян.

Российский солдат отправился в Сирию в октябре 2018 года. Для него это была вторая командировка. По официальной версии, на КПП перед въездом на российскую военную базу сдетонировали мины, которые были установлены на специальном шлагбауме. В справке о гибели военного говорится, что Арустамян на КПП «при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его». При падении шлагбаума произошёл подрыв мин.

В ВВС отметили, что Минобороны России не стало сообщать о гибели военного в Сирии.

Ранее News.ru писал, что гражданка России пострадала при авиаударе в Сирии. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни, входящая в рабочую группу по возвращению российских женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта, Хеда Саратова. Она отметила, что женщина была тяжело ранена в область таза и не может передвигаться. Её второй сын присматривает за женщиной.