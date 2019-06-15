https://static.news.ru/photo/3db484fc-8f62-11e9-a502-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chen Xu/Xinhua/Global Look Press

Авиабаза «Балад», на которой размещены военные США, в ночь на 15 июня была обстреляна из минометов. Она расположена к северу от Багдада.

По данным Associated Press, было выпущено три снаряда. В результате возникло несколько небольших очагов возгорания, однако пострадавших от обстрела нет. Кто именно совершил нападение, не сообщается.

В Ираке находятся около пяти тысяч американских военных. Ранее они оказывали помощь в борьбе с бандформированиями в Сирии. После окончания операции США решили оставить иракский гарнизон для контроля над ситуацией в регионе, писал News.ru.