В тайваньской авиакомпании EVA Airways заявили, что авиаперевозчик несёт серьёзные убытки из-за непрекращающейся забастовки бортпроводников.
Как информирует ТАСС, за 11 дней противостояния бортпроводников с руководством компании EVA Airways потеряла около 67,7 млн долларов.
Днём ранее менеджмент перевозчика провёл переговоры с бастующими, которые требуют улучшений условий труда и повышения оплаты, но прийти к каким-либо договорённостям стороны не смогли.
Забастовка бортпроводников EVA Airways за 11 дней привела к отмене около 470 рейсов. Следующий раунд переговоров их профсоюза с авиакомпанией намечен на 2 июля.
Ранее работники шахты «Южнодонбасская № 1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая» на Украине объявили забастовку из-за невыплат зарплаты, писал News.ru.