https://static.news.ru/photo/01ea00fc-9b54-11e9-9c31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот twitter.com/JackHHazlewood

В тайваньской авиакомпании EVA Airways заявили, что авиаперевозчик несёт серьёзные убытки из-за непрекращающейся забастовки бортпроводников.

Как информирует ТАСС, за 11 дней противостояния бортпроводников с руководством компании EVA Airways потеряла около 67,7 млн долларов.

Днём ранее менеджмент перевозчика провёл переговоры с бастующими, которые требуют улучшений условий труда и повышения оплаты, но прийти к каким-либо договорённостям стороны не смогли.

Забастовка бортпроводников EVA Airways за 11 дней привела к отмене около 470 рейсов. Следующий раунд переговоров их профсоюза с авиакомпанией намечен на 2 июля.

Ранее работники шахты «Южнодонбасская № 1» и госпредприятия «Шахта имени Сургая» на Украине объявили забастовку из-за невыплат зарплаты, писал News.ru.