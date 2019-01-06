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Башара Асада пригласят на саммит Лиги арабских государств

Башар Асад Zhang Youjie/Xinhua/Global Look Press

Башар Асад

в мире [ версия для печати ]

Глава Сирии Башар Асад может посетить экономический форум Лиги арабских государств. Открытие саммита запланировано на конец января в столице Ливана — Бейруте. Лидер получил приглашение от президента республики Мишеля Ауна.

Встречу политиков посветят социальным и экономическим проблемам региона и оказанию помощи Ливану, на территории которого проживают около 1,5 млн беженцев из САР. Проведение мероприятия именно в Бейруте связано с важной ролью страны-хозяйки в будущем восстановлении сирийской территории после войны, пишет ТАСС.

Окончательное решение по поводу участия Асада в саммите ЛАГ примут в Каире на совещании по поводу восстановления Дамаска в работе международной организации.

Ранее News.ru сообщал о закрытии Сирией всех морских гаваней из-за непогоды. Страну охватят ливни и снегопады. Метеорологи предупредили, что 6 января на территории республики ожидаются порывы ветра до 70 км/ч.


#сирия #башарасад #ливан
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