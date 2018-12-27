Барак Обама возглавил рейтинг «восхищения» в США

https://news.ru/storage/news/936acf05d227a9551f62a245e43a8fcd/f0245bbb-3338-490d-bc80-a261181460dc_850.jpg Paul E Boucher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Барак Обама

Компания Gallup провела исследование по поводу того, кем больше всего восхищались люди в 2018 году. Лидерами рейтинга стали экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель.

По данным исследования, 19% американцев признались, что среди мужчин их больше всего восхищает Обама, ещё 15% сказали, что очарованы его женой. Мишель Обама опередила Хиллари Клинтон, которая возглавляла женскую часть рейтинга более десяти лет подряд.

На втором месте разместились действующий президент США Дональд Трамп и телеведущая Опра Уинфри с 13% и 5% соответственно. Третье место досталось экс-президенту Джорджу Уокеру Бушу с 2% голосов. Среди женщин эту позицию делят Клинтон и супруга действующего президента Мелания, обе получившие 4%.

Результаты Gallup основаны на телефонных опросах со случайной выборкой 1025 взрослых в возрасте от 18 лет. Опрос проходил с 3 по 12 декабря.

Ранее News.ru писал, что Мишель Обама восхитила зрителей своим смелым нарядом. Мишель пришла в блестящих чулках-ботфортах на публичные обсуждения своих мемуаров. По словам супруги Барака Обамы, в настоящем у нее появилось куда больше свободы в выборе одежды.