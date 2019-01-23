Банкир предложил снести сталинскую высотку в Риге

https://news.ru/storage/news/36b772022df61346d0f66ce681356f0a/48c8551e-0674-4c90-bc24-0abcf1067195_850.jpg Zairon/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Известный своими эксцентричными высказываниями инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис считает, что сталинская высотка, в которой располагается Латвийская академия наук (ЛАН), — оккупационный шрам на лице Риги и от него надо избавиться.

В настоящее время ЛАН рассматривает возможность переезда в другое здание, так как из 6500 кв. метров для основной деятельности использует только треть. Это и навело Рунгайниса на мысль, что высотку вообще лучше снести.

«Время подумать ещё об одном шраме сталинизма и оккупации на лице Риги — о сносе „сталинского торта“ и замене его на что-то современное, красивое и полезное», — написал он в Twitter.

Laiks domāt par vēl vienas staļinisma un okupācijas rētas Rīgas sejā - “Staļina tortes” nojaukšanu un aizvietošanu ar ko mūsdienīgu, skaistu un noderīgu. https://t.co/Ai0xeDBCMD — Girts Rungainis (@GirtsRungainis) 23 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что властям Латвии надо оставить в покое русскоязычных жителей страны и не пытаться насильно их ассимилировать. По словам композитора Раймонда Паулса, отношения между русскоязычным национальным меньшинством и латышами могут регулироваться без административного вмешательства властей. Известный советский и латвийский композитор, дирижёр и пианист, которому 12 января исполнилось 83 года, объяснил, почему до сих пор живёт в Риге, хотя давно мог уехать. Он сказал, что работать в Латвии — это его понятие патриотизма.